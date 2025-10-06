Kieleckie lustro niezgody za 87000 zł
W centrum Kielc powstała mało oryginalna instalacja artystyczna... lustro o wymiarach dwa na dwa metry wbudowane w chodnik. Koszt dzieła to 87000 złEmerald84
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 108
- Odpowiedz
W centrum Kielc powstała mało oryginalna instalacja artystyczna... lustro o wymiarach dwa na dwa metry wbudowane w chodnik. Koszt dzieła to 87000 złEmerald84
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (108)
najlepsze
@konkarne: Dokładnie. ( ͡° ͜ʖ ͡°)-b Nie można wszystkich łapówek wrzucać do jednego worka.
Następnie wytknięto im, że to paranoja, bo nawet nie ma wody, to coś tam betonowali, napuścili i "tafla wody będzie OPTYMALIZOWANA" (cytat real).
Budżet kałuży i betonowej budki CPN to jakieś 15 milionów.
@bombel321: może i wyszło brzydko ale za to też drogo. Miasto wydało kilkanaście mln na zbudowanie kawiarni na ulicy gdzie już wcześniej było ich całkiem sporo.
Wiele w Kielcach inwestycji jest głupich i nie trafionych ale o tyle twoje nieszczęście że przystanki zostały wyjaśnione i to na wykopie( ͡~ ͜ʖ ͡°)