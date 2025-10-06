W Poznaniu przed zamkiem powstała kałuża której "lustro wody na odbijać bryłę zamku".

Następnie wytknięto im, że to paranoja, bo nawet nie ma wody, to coś tam betonowali, napuścili i "tafla wody będzie OPTYMALIZOWANA" (cytat real).



Budżet kałuży i betonowej budki CPN to jakieś 15 milionów.