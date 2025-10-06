A mnie zastanawia, czemu Filipiny kojarzą się tylko z biedą, slumsami, prostytucją, kiedy inne państwa regionu radzą sobie całkiem nieźle a te z północy to już w ogóle. Też są żółci, choć ciemniejsi, nikt ich nie najeżdżał od 2 wojny, sojusz militarny z USA i ich bazy na terytorium. Czyżby mental? Jedyny kraj chrześcijański w regionie? Jedynie tajfuny i klęski żywiołowe miały jakiś tam czynnik, no ale inni też to mają.