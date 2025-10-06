Z dzisiejszą młodzieżą tak to już jest. Internet, smartphony i social media to mają w małym palcu ale już prawa fizyki, prawo cywilne i innej to już nie ogarniają.



Do mnie przychodzi kierownik zmiany z opowieścią, że młody przyszedł do niego z kwitem z wypłaty i pyta:

M: co to jest potrącenie komornicze?

K: pewnie wziąłeś jakiś kredyt/chwilówke, nie spłaciłeś i masz potrącenie

M: ale jak? przecież ja mam stawkę X przepracowałem Y to Pokaż całość