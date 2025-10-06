Nie żyją dwie nastolatki, które podjęły się metro surfingu
Na dachu nowojorskiego metra znaleziono ciała dwóch 13-latek. Wszystko za sprawą internetowego trendu, który ma być odwzorowaniem popularnej gry - "Subway Surfer". Dotąd w wyniku tego trendu zginęło 13 osób i udaremniono ponad 200 prób tej głupkowatej zabawy.Pereo
Komentarze (94)
Może, ale niekiedy tylko raz.
to ze nie wszystkie dzieci dozywaly do wieku nastoletniego to byla normalna rzecz dla nich, moja babcia miala 6 synow, 2 zmarlo jeszcze jako dzieci, tamci ludzie nie robili jednego dziecka bo
I wszędzie ostrzeżenia "nie spożywać", "nie próbuj tego sam".
A może gdyby ostrzeżenia "nie próbuj tego sam, zostaw profesjonalistom" umieścić na podręcznikach szkolnych to na złość zaczęliby się uczyć ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
@skibi: Ale jakim tempie? Zawsze istnieli idioci i śmiem twierdzić, że ich odsetek był podobny do dzisiejszego. Różnica jest taka, że dwadzieścia, trzydzieści czy czterdzieści lat temu nie było internetu. Informacje, które ludzie otrzymywali były z gazet, radia, telewizji albo sąsiadki. Siłą rzeczy takie informacje były ograniczone, więc po prostu nie wiedziałeś jaką głupotę zrobił dzieciak na drugim końcu Polski.
A uwierz mi, jeżeli była jakakolwiek
Tylko nie mogę uwolnić się od myśli, że kiedyś jak ktoś był debilem to słyszało się od rodziców "tego to omijaj".
A dziś im głupszy tym większe zasięgi.
Po co udaremniac? Te upośledzone umysłowo osoby się rozmnożą i puszcza w światt swoje ułomne geny.
Do mnie przychodzi kierownik zmiany z opowieścią, że młody przyszedł do niego z kwitem z wypłaty i pyta:
M: co to jest potrącenie komornicze?
K: pewnie wziąłeś jakiś kredyt/chwilówke, nie spłaciłeś i masz potrącenie
M: ale jak? przecież ja mam stawkę X przepracowałem Y to
@brak_sumienia: dlaczego?
@ArnoldZboczek: przed ciężarówkami już dawno przebiegali (co prawda nie po autostradach bo to daleko.
U mnie na osiedlu byli tacy, co to robili właśnie takie sprytne akcje, tylko raz się nie udało, bo ciężarówka zaczęła hamować, naczepą zarzuciło i jednego przygniotło, że tak powiem.
Też kiedyś udzie robili głupie rzeczy tylko nie było to nagłaśniane i publikowane, co chyba tylko zachęca do robienia głupich rzeczy
@Anihilacja_entropii: Przypomniałeś mi o tym xD Sam nigdy tego nie robiłem bo mam mózg, ale byłem świadkiem paru takich sytuacji gdzie głupi koledzy pod wpływem traktowali to jak zabawe.
Nie wiedziałem że tak mocno kabina się pochyla do przodu podczas hamowania.