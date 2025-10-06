Uczestnicy flotylli mieli być torturowani przez Izraelczyków
Ikbal Gurpinar powiedziała dziennikarzom, że byli "traktowani jak psy". - Zostawili nas głodnymi przez trzy dni. Nie dali nam wody, musieliśmy pić z toalety - relacjonowała. - To była katastrofa. Traktowali nas jak zwierzęta. Byliśy zmuszani do klęczenia ze skrępowanymi rękami przez co najmniej 5sub_zero_1
Komentarze
https://youtu.be/Ldol3V9L85Y?si=84lKse2agm5buekK
Czemu miałoby im się upiec skoro zgodnie z prawem międzynarodowym to na wodach międzynarodowych można zatrzymać statek, który chce złamać blokadę morską?