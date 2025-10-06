Eurocentryzm się kłania. Bananowe dzieci z krajów zachodu mają spaczone poglądy na świat - nawet jak znają biedę, to tylko z naszego podwórka. Dodatkowo działania służb też, mimo patologii, nie odczłowieczają obiektu. Więc będąc traktowanym w dzikim kraju lepiej niż wymagają tego tamtejsze przepisy i tak jest sporo gorzej niż to co w UE jest minimum.