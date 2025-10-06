Gigantyczne łapówki. Jak HP traktował Polskę jak kraj trzeciego świata.
Polski oddział Hewlett-Packard od 2006 do 2010 roku fałszował księgi spółki w celu obejścia kontroli wewnętrznych. Dzięki temu możliwe było utrzymywanie kontraktów z Komendą Główną Policji. HP dało w sumie ponad 600 tysięcy dolarów łapówki funkcjonariuszowi Komendy.wscieklykabanos
Zatrzymani zostali wówczas między innymi wiceprezes Głównego Urzędu Statystycznego Krzysztof K., 15 przedstawicieli firm informatycznych, Monika F., była naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych w Biurze Dyrektora Generalnego MSZ i Agnieszka
@wscieklykabanos: Nawet na łapówkach w Polsce oszczędzają
My to nawet na łapówkach jesteśmy dymani jak ostatni frajerzy.
No ciekaw jestem z jakiego powodu ta sprawa zostanie ubita w sądzie