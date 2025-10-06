"Więźniowie czwartego piętra". W Polsce może być ich około miliona
Coraz więcej polskich seniorów mieszka samotnie na wyższych piętrach bloków bez windy - mówi w rozmowie z "Dziennikiem Gstarnak
@mrocznegacie: ( ͡° ͜ʖ ͡°)
I coś w tym jest, oczywiście nie tyczy się to każdego, ot ciekawostka.
Po prostu często ludzie dążą do dosłownego braku ruchu bo nie lubią się męczyć nie wiedząc że powoli siebie zabijają. Widzę to po rodzicach, znajomych rodziców, babciach itd itp. Ło gdzie to sie tak omęczyć ja już mam nie te kości
To się nazywa "gym of life". Nie potrzebujesz chodzić na siłownię, bo masz dość ruchu mieszkając w mieście.
Porównaj teraz to z dziećmi i rodzicami wożonymi wszędzie samochodem od drzwi do drzwi.
Kochani, przecież tu wiadomo o co chodzi. Rzucamy hasło: WYKLUCZENIE, DYSKRYMINACJA i na tak przygotowany grunt siejemy projekt, który dla ratowania 1/1000 promila zmusi wszystkich do wyskoczenia z kasy na kolejny pomysł zbawiania świata.
Świat musi być przyjazny dla wszystkich
Wszystkim się wszystko należy
Wszyscy zasługują na wygodne życie bez spocenia się i państwo
Brzmi trochę czarno, ale jest w tym dużo racji.
pietrowcu, na 4 mieszka emerytka lat okolo 75 i zasowka jak wsciekla, moim zdaniem to zasluga wlasnie tego 4 pietra
Walczę od ponad 2 lat Proponowałem porównywalne/większe z ogródkiem.
Starych drzew się nie przesadza.
Takt, robienie czegokolwiek poza siedzeniem przed TV to setki problemów, złe czyha na każdym kroku