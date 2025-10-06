Moja babcia, ma 93 lata i zawsze jak się jej pytałem, czemu zawdzięcza długowieczność to mówiła, że to przez to, że mieszka na 4tym piętrze i że chcąc nie chcąc musiała się ruszać i jak całe życie na to narzekała tak teraz z perspektywy czasu jest zadowolona bo dożyła czasu gdzie może zobaczyć swoje prawnuczęta.

I coś w tym jest, oczywiście nie tyczy się to każdego, ot ciekawostka.