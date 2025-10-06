Metrologia: Liczniki energii elektrycznej zawyżają zużycie?
Czy elektroniczne liczniki energii elektrycznej zawyżają wskazania o 600%? Czy płacimy zbyt wysokie rachunki za prąd? Co z tym mają wspólnego energooszczędne żarówki LED? Jakie naprawdę wnioski płyną z artykułu Holendrów o wpływie zakłóceń na pomiar? Czy polskie doniesienia prasowe to manipulacja?srgs
Odpowiedz
Komentarze (61)
Tylko tyle, temat ciekawy, tytuł to clickbait. Jestesmy ciekawi badań tego ziomka.
@ni0bi: z tego że wzięli najchujowszy licznik 3-fazowy (z cewkami rogowskiwego) i sprawdzali mocno wredny rodzaj obciążenia, który generuje mnóstwo wyższych harmonicznych. A jako wzorzec z Sèvres wzięli stary licznik indukcyjny.
@Shemiaza: tylko, że nie wiadomo czy to one są przyczyną błędów, czy sposób obróbki sygnału przez elektronikę licznika.
@kkrycha: Błąd może wynikać z braku certyfikacji falownika, miejsca pomiaru (gdzie w instalacji masz swój prywatny licznik) jak i z metody obliczania zużycia.
Falownik może liczyć wszystko ale dostawca prądu ma obowiązek bilansować zużycie i sprzedaż w ramach danej godziny. Falownik może pokazać, że sprzedałeś między 10.00 a
A w przypadku porownanie zuzycia energii wzgledem licznika indukcyjnego (tez bledne zalozenie) to liczniki cyfrowe zanizaly wartosci, nawet o 50%. Dopiero w ostatnim przypadku pomiarowym jest jakis ewidentny problem z kilkoma licznikami cyfrowymi.
Normy czesto mają po kilkadziesiat lat, elektryczne rowniez, przykladowo gdybyscie chcieli urzadzic mala
@Bogdan1986: K U U U U U U U R R R W A A A A A, J A P I E R D O L Ę
@makrofag74: Zgadza się. Ja chętnie wrócę posłuchać jego materiałów by sobie odświeżyć metodykę niektórych pomiarów. Po 40 latach od studiów i przy braku praktycznego kontaktu z wieloma aspektami to z pewnością lepiej spędzony czas niż jakieś "rolki na FB". Zresztą właściwie wszystko jest lepsze :]