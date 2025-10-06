Burza śnieżna odcięła drogę turystom. Trwa akcja ratunkowa na zboczach Mount Eve
Lokalne media podawały początkowo, że około 1000 turystów utknęło na zboczach Mount Everestu. W poniedziałek chińskie media państwowe poinformowały o ewakuacji 350 osób - z około 200 osobami udało się nawiązać kontakt.rybak_fischermann
Oczywiście nie jest to wycieczka na Gubałówkę ale np. trekking do Base Camp (który jest na 5364 m) odbywa rocznie ze 40 000 ludzi.
@dziki_rysio_997: Może by dziennikarze najpierw clickbaitów nie publikowali? Można by napisać:
Burza śnieżna odcięła drogę turystom podczas trekkingu w masywie everestu (i ewentualnie dodać: na wysokości 4900 m.n.p.m.). Zmieściłoby się w tytule. W leadzie już na pewno.
Ale nie. Trzeba napisać, że trwa "akcja na zboczach everestu". A ta informacja pada w
To prawda ze alko nie pomaga ale nie ma przymusu pic chociaz polecam ich bimber i ich miny na widok jak bialy czlowiek pije jak swojak ;)
