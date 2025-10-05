cos w tym jednak jest Kaznodzieje przestrzegali, że „język kobiety potrafi zniszczyć dom, tak jak ogień spala miasto”. Uciszanie kobiet miało więc nie tylko charakter społeczny, ale też religijny – było sposobem utrzymania porządku, w którym kobieta miała być cicha, pokorna i posłuszna.



W niektórych miejscach żelazna klatka na głowie stawała się elementem publicznego widowiska. Kobietę prowadzono przez ulice, a tłum wykrzykiwał obelgi. Dla mężczyzn była to przestroga przed „nieposłusznymi żonami”, a Pokaż całość