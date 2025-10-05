Żądają usunięcia nagrania morderstwa Iryny Zarutskiej. Elon Musk odmawia
Australijski Urząd ds. Bezpieczeństwa w Sieci zagroził platformie X grzywną w wysokości 825 tysięcy dolarów australijskich dziennie, jeśli nie usunie wpisów zawierających nagranie brutalnego morderstwa Ukrainki Iryny Zarutskiej przez czarnoskórego w pociągu w USAjestemjakijestem1212
Totalitaryzm nie jest możliwy bez kłamstwa, a co za tym idzie - cenzury.
Dlatego takie zachowania, które opisywał Orwell, a mają miejsce w Australii, UK, czy nawet Niemczech, prowadzą do ustroju totalitarnego.
https://wykop.pl/wpis/82126445/george-orwell-rok-1984-i-towarzystwo-fabianskie-dl
Dlaczego brytyjski autor wpadł na akurat taką nazwę swojego bestselleru? Jednym z tropów jest Towarzystwo Fabiańskie o którym Orwell miał jak najgorsze mniemanie dlatego pomimo swoich socjalistycznych sympatii nigdy się do niego nie zapisał. Zostało ono założone 4 stycznia 1884 roku jako