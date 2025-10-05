Tragedia w Jastarni. Silny wiatr porwał 59-letniego kitesurfera
Silny wiatr porwał 59-letniego kitesurfera, który przygotowywał się do wejścia do wody. Mężczyzna został uniesiony przez latawiec na dużą wysokość i z ogromną siłą spadł na ziemię. Pomimo natychmiastowej pomocy świadków, jego życia nie udało się uratować.matixrr
Komentarze (44)
@kornel-makuszynski: wtedy zamarłby w wieku 59 na depresję
Świeć Panie nad jego duszą!
@adam-pierzchala: Najlepiej siedzieć w piwnicy, bo wiadomo, że wtedy się nie umrze.
Gość albo amator i totalnie nie ogarnął warunków, albo jakiś wyga który srogo przecenił swoje możliwości.
@Niech_moc_bedzie_z_toba: porywająca