Czy matka musi zapłacić ojcu, gdy dziecko nie chce go widywać?
Jesli matka celowo nastawia dzieci przeciwko ojcu to niech liczy sie z karą a przynajmniej finansową.KrowkaAtomowka
No ale pamiętajmy, że żyjemy w Polskiej Rzeczpospolitej Kukoldzkiej gdzie facet spoza elit jest
-domyslna opieka naprzemienna tylko jesli odleglosc miedzy rodzicami jest mniejsza niz pare nascie km
-aliemtny jesli ktora strona nie chce opieki naprzemiennej
-opcja do wycofania jesli jedna ze stron mocno zaniedbuje opieke , badanie psychologiczne i odebranie praw do opieki naprzemiennej
wielu osobom sie wydaje ze opieka naprzemienna to brak kosztow a jest to
@jagoslau: Dodatkowo wzorem państw zachodu powinno być one NA DZIECKO. Czyli specjalne sub konto że specjalną kartą którą można płacić tylko w wybranych sklepach za wybrane produkty i usługi. Fajek czy wizyty na solarium się nie kupi.
@br0da: Nie. Chodzi o to żeby dzieci miały możliwość wzrastania w pełnej rodzinie, w której matka z ojcem wspólnie rozwiązują problemy a nie szczują na siebie upośledzony aparat państwa żeby dostać alimenty.
Przecież sądy od lat orzekają odszkodowania od matek utrudniających kontakt ojcu z dzieckiem.