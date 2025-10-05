Szpulomat - pierwsza w Polsce porównywarka filamentów do druku 3D
Chciałbym Wam Wykopki oficjalnie zaprezentować Szpulomat - mój projekt nad którym pracuje od jakiegoś czasu (w podstawowej formie został uruchomiony na początku maja). Szpulomat to porównywarka filamentów zbierająca w jednym miejscu wszystkie filamenty i możliwie wszystkie ich oferty (już niedługo)beingmalin
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 44
- Odpowiedz
Komentarze (44)
najlepsze
1. Da się zrobić tak, żeby w tytule zamiast samej nazwy producenta był kolor? Same obrazki + ikonka koloru trochę mało.
2. Rozdzielić w filtrach PLA od PLA+, zamiast ikonki plusa, ja widzę u siebie dużą różnicę podczas druku i praktycznie traktuję je jako dwa osobne materiały. A jeżeli wolisz zostawić tak jak jest teraz, że jest osobna podkategoria (plus, HS, CF...) to wrzucić ją od razu pod wyborem
Jeszcze z takich co nie do końca mam pomysł to teraz w sortowaniu są automatycznie uwzględnione zniżki na wielosztuki, i tak myślałem żeby może dało się jednak wyłączyć to kryterium
Pomysł wziął się stąd, że sam od jakiegoś czasu sporo drukowałem, i miałem problem z szukaniem/dobieraniem zarówno samego materiału jak i tego gdzie można go kupić. Jeżeli potrzebuje filamentu to w popularnych sklepach czy platformach (Amazon, Allegro itd) nie da się czegokolwiek wyszukać, a jeszcze gorzej jest z jakimkolwiek sortowaniem.
W Szpulomacie od początku kładłem nacisk na intuicyjne filtry, do tego domyślnie zawsze i wszędzie
A co do wyszukiwania to po prostu nie przebijają się na pierwsze strony niektóre wyniki, mimo że pasują do zapytania. Podobnie jest w Allegro. Może "wyszukać" to był skrót myślowy zbyt duży, chodzi o wygodne przeglądanie po parametrach i możliwość posortowania według ceny. Mi tego strasznie brakuje na Amazon / Allegro
Planujesz też OLX?
Ja w sumie do wystartowałem z tym hobby mam Marsa Ultra 5 ale z 200 miniaturek już wydrukowałem.
2) w jakim formacie plików/danych porównuje to gpt ?
obawiam się że porównanie wszystkich ofert jest matematycznie niemożliwe