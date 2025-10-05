Podziekujcie przy okazji klaskajacym i wiwatujacym eko debilom z EU ktorzy roz**** przemysl motoryzacyjny. Zamiast produkowac wlasne silniki spalinowe beda wsadzac silniki produkowane w Chinach i tak te elektryczne rowniez. To ze zlikwidowano fabryke silnikow ktore byly przezajedwabiste pod wzgledem trwalosci w stosunku do gowna produkowanego przez niemieckie koncerny nie jest przypadkiem. Zapamietajcie moje slowa.