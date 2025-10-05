Koniec fabryki silników w Bielsku-Białej. Sprzęt w Brazylii. Pieniądze w Turynie
Zakończyła się likwidacja spółki FCA Powertrain w Bielsku-Białej. Dawna fabryka silników zniknęła z Krajowego Rejestru Sądowego. Po sprzedaży majątku setki milionów złotych dywidendy trafiły do Stellantis Europe z siedzibą we Włoszech - informuje serwis bielsko.biala.pl.awres
Zamiast to wykorzystać w jakiś dobry dla Polski sposób to będą stawiać biura dla kolejnych zagranicznych korpo na terenach od dekad typowo przemysłowych. I pewnie oddadzą za bezcen wielkim, którzy nawet podatków w Polsce nie będą płacić. Brak słów na to j----e, sprzedajne, polskie, bezmyślne
@galicjanin:
Ciekawe co może się nie udać...( ͡° ͜ʖ ͡°)
A nie, czekaj...