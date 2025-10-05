Pan Stanisław z Krakowa zbiera kuchenki turystyczne
Plusujcie kuchenki turystyczne, nikt już nie plusuje kuchenek turystycznych. Całe mieszkanie zawalone kuchenkami.wicehrabia_julian
- #
- #
- #
- #
- #
- 53
- Odpowiedz
Plusujcie kuchenki turystyczne, nikt już nie plusuje kuchenek turystycznych. Całe mieszkanie zawalone kuchenkami.wicehrabia_julian
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (53)
najlepsze
@chleb_z_baltony: nie weszliście w znalezisko co? Chłop ma wszystko ładnie zadbane. Wy to chyba zbieraczo graciaży nie widzieliście, gdzie już jak na piętrze takiego jesteś to czujesz przez drzwi, że taki mieszka. To z takimi jest problem z administracją i jego skarbami.
@otua: Niejaki Budda #pdk ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Ma to trochę mniej mocy niż gazowa, ale jest nieporównywalnie lżejsza i pod namiotem nie ma dużej różnicy czy wodę ugotujemy w 5 minut czy 7. No i przydaje się w
Mój stary to fanatyk kuchenek turystycznych. Pół mieszkania zaj***ne palnikami, kartuszami i menażkami. Najgorsze są poranki — budzę się, a on już grzeje wodę na jakimś nowym modelu z Norwegii. Pytam go, po co to robi, przecież mamy czajnik elektryczny. A on, że “czajnik nie ma duszy, a ta kuchenka to rękodzieło i kunszt najlepszych inżynierów”.
Całe wakacje spędziliśmy w lesie, bo testował nowy model z
NOPE IT'S JUST CHUCK TESTA!