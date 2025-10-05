Kotka zniknęła. Wróciła z 18 ranami postrzałowymi. Jest nagroda z
Bestialstwo. Pomóżcie sprawę nagłośnić. Jest nagroda za wskazanie sprawcy.szejset-66
Komentarze (80)
Procedura powinna być prosta, złapanie do klatki, odbiór przez hycla - uśpienie.
Z psiarzami i kociarzami jest zawsze tak samo, niby tacy troskliwi, a tak naprawdę psychicznie i mentalnie pokrzywieni. Ważne żeby "ich" pupil miał co chce, resztę mają
ludzie krzywdzący słabsze od siebie istoty i to dla zabawy to potwory!
Pani Iza powinna dostac taki mandat aby mogla dobrze zapamietac, ze kota trzeba pilnowac i nie pozwalac mi na znikanie.
Koty na wolnosci to szkodniki.