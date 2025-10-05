Kolejny rodzaj odpadów do segregacji. Ministerstwo rozważy trudną decyzję
Ze względów higieniczno-środowiskowych systemem kaucyjnym mogą zostać objęte również kartony po mleku.Tusiek87
- #
- #
- #
- #
- #
- 70
- Odpowiedz
Ze względów higieniczno-środowiskowych systemem kaucyjnym mogą zostać objęte również kartony po mleku.Tusiek87
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (70)
najlepsze
Małpek rzad nie moze objąć systemem kaucyjnym, a kartony po mleku chce. ¯_(ツ)_/¯
https://www.gospodarz.pl/aktualnosci/przetworstwo-spozywcze/spozycie-mleka-i-masla.html
przecież jak ktoś sobie przeliczył to na 50gr od kartonika to aż pejsy mu podskoczyły. Niech tylko 1% opakowań nie wróciłby do automatów to kasa jest nieziemska a ile się jeszcze zarobi na nowych automatach dostosowanych do odbioru kartoników
@KijanoRys: uuuu za tekturę można by brać kaucję
To jest chore.