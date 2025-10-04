Meteor-1 - chiński optyczny chip AI, który konkuruje z NVidią dzięki kolorom
Międzynarodowy zespół z Chin i Singapuru zbudował coś, co może być przedsmakiem epoki obliczeń post-krzemowych. Ich chip, niedawno ogłoszony jako Meteor-1, to 100-falowy procesor optyczny, który wykonuje 2500 operacji mnożenia-akumulacji na cykl zegara, wykorzystując wyłącznie światło.occultronaut
39
Komentarze (39)
4000 TOPS to jest 4 peta obliczenia na sekundę. Poniżej skala przedrostków SI żeby mniej więcej poczuć ile to jest 4 POTS. Każdy kolejny poziom to 1000 razy więcej:
1
k: 1 000
0- światło czarne
( ͡º ͜ʖ͡º)
@bialy100k: A ciepło z kaloryferów.
xD
Tak, kradli na potęgę kilkadziesiąt lat temu. Teraz rozwijają się samodzielnie i "zachód" zostaje w tyle z Chinami.
@sosiwoczostkowe: Nawet nie, obok jest kolo który wykonuje takie ruchy.