30x podatek od nieruchomości komentuje deweloper. To musi mieć podstawę
Podstawę prawną. A według dewelopera, Bartosza Krawczaka takie podstawy prawnej nie ma.FXMAG
- #
- #
- #
- #
- 26
- Odpowiedz
Podstawę prawną. A według dewelopera, Bartosza Krawczaka takie podstawy prawnej nie ma.FXMAG
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (26)
najlepsze
Stawkę dla lokali do działalności gospodarczej to stosuję ja, w lokalu gdzie prowadzę działalność i zapewniam Cię, że nawet w budynkach przeznaczonych na działalność zdrowotną nie zejdzie się ze stawki niższej, niż 6,95 zł/m².
Obecnie podatek od jakichkolwiek budynków związanych (czyli od wszystkich nabytych na firmę) z działalnością gospodarczą to 34,00 zł/m². Stawka 1,19 zł/m² jest od prywatnych domów i mieszkań, nie
Wyborne, milordzie, ale nikt się nie pytał o waszą ocene
A czy są prawne przeciwskazania?