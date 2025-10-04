Ale to nic nowego. Już lata temu mój rodzinny nie jednej osobie mówił, żeby zastanowili się nad wyborem miejsca do zabiegu czy operacji, bo zdarzało się, że wracali do niego pacjenci po nieudanych operacjach w prywatnych szpitalach, którzy żądali skierowania do państwowego szpitala na naprawienie tego co zepsuli w prywatnym. Poza tym prywatne wybierają sobie tylko te rodzaje zabiegów, które są najlepiej płatne i najmniej obciążają łózka.