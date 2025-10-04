Leczysz się prywatnie? To tam dokończ leczenie usłyszała pacjentka w grudziądzki
Kulminacyjnym momentem była jednak jego reakcja na informację o leczeniu w Gdańsku. Stwierdził, że skoro zaczęłam leczyć się w Gdańsku to tam mam dokończyć leczenie pisze pani Magdalena.sylwester2022
@funeralmoon: Jemu przeszkadza, że jak leczyła się prywatnie to w Ggańsku a nie u niego oczywiście prywatnie.
Czemu notariusz musi byc po aplikacji… i cyk 200 zl za jedna pieczatke w 5 min
No i się śmiejcie z chataGPT ale mam jakos 100% pewności, ze jakby dokumenty przeslala chatowi GPT i napisala co ja boli to ni chu... by jej nie powiedzial ze jest przeziębiona Ale Pan
... w przeciwieństwie do lekarza, który 20 lat temu cisnął mi że w herbacie nie ma kofeiny więc nie podnosi ciśnienia.
A leczenie masz gwarantowane
@robobat: I co z tego? Przecież ja płacę cały czas składki zdrowotne? Oczekuje, że jak będzie potrzeba to ktoś ma obowiązek mnie leczyć nie ważne czy się wcześniej gdzieś leczyłem czy nie?
@robobat: pacjenci mają do tego pełne prawo.