Co zrobić, żeby politykom opłacała się odpowiedzialność za finanse państwa
W Polsce brakuje nie dobrych pomysłów na reformy fiskalne, tylko politycznej woli do ich wdrażania. Stan finansów publicznych odzwierciedla preferencje wyborców i kalkulacje polityków. Potrzebujemy mechanizmów, które sprawią, że logika polityki będzie prowadziła do dobrych decyzji.VoxClamantisInDeserto
Komentarze (30)
najlepsze
Gdyby była demokracja to byśmy mieli albo populistów (ale prawdziwych a nie takich co udają) albo patriotów, pierwszych by wybierali debile, drugich ci mądrzejsi.
A w praktyce? choć oficjalnie to my wybieramy polityków to tak naprawdę wybierają ich media w rękach oligarchów. Po co więc ten cyrk? ano po to żeby za błędne decyzje zjebów na górze odpowiadał motłoch a nie elity.
1) w 2/3 od poziomu inwestycji
2) w 1/3 od poziomu wzrostu PKB
3) oraz ujemnie zależna od wysokości inflacji
3) oraz ujemnie zależna od wzrostu zadluzenia
pensja
@NoOne2: tylko ta zmienna, to niebezpieczna bron, wtedy wystraczy wstrzymac inwestycje i 4 lata, a nawet moze i 8 robic tylko zakupy albo dawac na socjal, zeby samym popytem pobudzic PKB... wtedy nawet nakrecisz inflacje, ktora nakreca PKB inflacyjne...
a potem sie okazuje ze ceny sa z kosmosu, jak po 8 latach rządów PiSu...
http://michalkiewicz.pl/tekst.php?tekst=2584
Reakcje na kapitalizm kompradorski
Kapitalizm kompradorski jest szkodliwy zarówno ze względu na interes narodowy, jak i interes państwowy. Szkodliwość jego bierze się stąd, że konieczność pozostawania kluczowych segmentów gospodarki z sektorem paliwowym i finansowym na czele pod kontrolą razwiedki pociąga za sobą konieczność wyrzucania wszystkich, którzy do sitwy nie należą, poza główny nurt życia gospodarczego. To zaś sprawia, że narodowy potencjał gospodarczy wykorzystywany jest w niewielkim stopniu, ze wszystkimi tego konsekwencjami.