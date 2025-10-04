Witam serdecznie, na wykopie od kilku lat raczej jako bierny odbiorca treści. Dziś wklejam posta z wołaniem o pomoc i wykopefekt.
Mojemu przyjacielowi z Legnicy w noc ze środy na czwartek (01 na 02.10.2025), skradziono samochód marki Fiat model cinquecento. Auto ładne zadbane nie pognite ale bez żadnej innej wartości jak sentymentalna stąd przypuszczenie,że zostanie po prostu dojechany, zniszczony, rozbity i porzucony dla beki. Auto jest znaczne bo w kolorze malinowym (zdjęcie jest niedokładne bo telefon właściciela to w sumie stara nokia). Obecnie na zimówkach i ma kołpaki zamiast alufelg. Kolega żyje nadzieja że nie wiele trzeba do identyfikacji bo te auta to już rzadkość. Proszę o pomoc w zasięgu. Auto bardzo długo w rękach kolegi i jest do niego przywiązany. Samochód jest mu jak rodzina! Docenie wszelkie info i ślad po nim na priv. Z góry serdecznie dziękuję, także za wykopy by wzmocnić wykopefekt.
#wykopefekt #polska #samochody #legnica #zlotoryja #chojnow #jawor #miedzlegnica #lubin
@SpasticInk: Paliwo w baku przewyższające wartość samochodu xD Mimo wszystko, za kradzież należy się ucięcie łapek przy samej dupie.
Był zadbany, będzie jako okoliczność łagodząca.
Jeździłem jego następcą (Seicento). Gdyby nie fatalne bezpieczeństwo super autko do miasta mające więcej sensu niż SUVy. (｡◕‿
A samochody takie jak cienki powinny być promowane, ale niestety jest inaczej. Ale sam myślę o samochodzie dość podobnym
Te nowsze mają już immobilizer więc śrubokrętem się ich już nie ukradnie
Szukajcie w promieniu 10 km, bo na bank dalej samo nie zajechało..... sasza z iwanem, i tak by nie tankowali po takiej akcji ( ͡° ͜ʖ ͡°)