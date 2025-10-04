Mojemu przyjacielowi z Legnicy w noc ze środy na czwartek (01 na 02.10.2025), skradziono samochód marki Fiat model cinquecento. Auto ładne zadbane nie pognite ale bez żadnej innej wartości jak sentymentalna stąd przypuszczenie,że zostanie po prostu dojechany, zniszczony, rozbity i porzucony dla beki. Auto jest znaczne bo w kolorze malinowym (zdjęcie jest niedokładne bo telefon właściciela to w sumie stara nokia). Obecnie na zimówkach i ma kołpaki zamiast alufelg. Kolega żyje nadzieja że nie wiele trzeba do identyfikacji bo te auta to już rzadkość. Proszę o pomoc w zasięgu. Auto bardzo długo w rękach kolegi i jest do niego przywiązany. Samochód jest mu jak rodzina! Docenie wszelkie info i ślad po nim na priv. Z góry serdecznie dziękuję, także za wykopy by wzmocnić wykopefekt.