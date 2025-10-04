Konkurs Chopinowski 2025. Fortepiany, na których grają uczestnicy.
Kilka słów o fortepianach z konkursu i tych na których grał Chopin. Czas czytania 2 minuty.Niech_moc_bedzie_z_toba
- #
- #
- #
- #
- #
- 36
- Odpowiedz
Kilka słów o fortepianach z konkursu i tych na których grał Chopin. Czas czytania 2 minuty.Niech_moc_bedzie_z_toba
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (36)
najlepsze
"pedalizacja" nawet fajny termin słowny xDD
@rastaque:
nawet do Konkursów Chopinowskich wciskają swoją propagande LPG ( ͡º ͜ʖ͡º)
Proszę usunąć to znalezisko(－‸ლ)
Nokturn Op.9, No.1, b-moll
Mam za złe Pani od muzyki, że nie powtórzyła nam 1000 razy, że Chopin przez wieki był najwybitniejszym kompozytorem. Nie wiedziałem tego. Słyszałem, że "był niezły". Jakże człowiek spada z rowerka, kiedy dopiero jako dorosły uświadamia sobie, jakim niesamowitym geniuszem był pan Fryderyk. Zmiatał
https://www.youtube.com/watch?v=2bvg232HOn8
Np to: "sprawdzają ciężar i głębokość klawisza".
porównałbym to raczej do wyboru butów do biegania