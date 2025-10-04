Tego wam w szkole nie powiedzą, ale to jest najpiękniejszy Nokturn Chopina. Często pomijany. Mnie, metalowca - ta kompozycja roztapia jak grzejnik kostkę plasteliny.



Nokturn Op.9, No.1, b-moll



Mam za złe Pani od muzyki, że nie powtórzyła nam 1000 razy, że Chopin przez wieki był najwybitniejszym kompozytorem. Nie wiedziałem tego. Słyszałem, że "był niezły". Jakże człowiek spada z rowerka, kiedy dopiero jako dorosły uświadamia sobie, jakim niesamowitym geniuszem był pan Fryderyk. Zmiatał Pokaż całość