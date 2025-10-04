Nauczyciele dostawali zawyżoną pensję. Teraz mają oddać pieniądze
W Czarnej Wsi Kościelnej 25 nauczycieli przez cztery lata otrzymywało zawyżone wynagrodzenia. Łączna kwota nadpłat wynosi 118 tys. zł. Teraz gmina chce, żeby zwrócili nadpłatę. Nie wszyscy się na to godzą.federiczii
Komentarze (22)
najlepsze
118 000/ 25=4720 na osobę.
4720/48 miesięcy=98.33PLN na miesiąc
Przy tak ruchomych pensjach to nic dziwnego, ale jak się zarabia w Januszexie stałe 3511
tylko z tego co kojarzę pensja nauczycieli jest wyliczana w taki sposób że nie idzie sobie tego wyliczyć, tu taki dodatek, tam sraki. Kuzynka mówiła że przez jakiś czas nie mieli oficjalnie minimalnej i musieli im wyrównywać dodatkami. Tam jeszcze mogą być nadgodziny a z zastępstami czasem ciężko się im mogło połapać.
Tak więc