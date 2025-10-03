Druga taka sytuacja w ciągu doby. Lotnisko w Monachium zamknięte
Poważne utrudnienia na lotnisku w Monachium. Oba pasy startowe zostały zamknięte już po raz drugi w ciągu niespełna 24 godzin. Kapitan samolotu, którego odlot został odwołany, poinformował pasażerów, że ponownie zauważono drony - podaje Reuters.rybak_fischermann
Komentarze (30)
1. wypchnięcie z rynku tanich surowców z Rosji i zastąpienie ich drogimi (gaz, ropa) z USA
2. tłumienie niezadowolenia z podwyżek cen wszystkiego - patrz pkt.1
3. walka o interesy USA na Ukrainie pieniędzmi, pracą i rękoma Europejczyków, np. zbrojenia
4. manipulowanie emocjami (PSY OPS) społeczeństw w kierunkach interesów USA
Trzeba nakręcać strach co by się interes zbrojeniowy kręcił. Tyle w temacie.
Czy my mamy jakiś wywiad? Kacapom kilka statków by przypadkowo zatonęło, kilka samolotów by spadło i może bogatsi ludzie w samochodach zaczęli by wybuchać to może by się uspokoili. Od czego mamy służby?
drony zestrzeliwac, a jak ruskim dokopac to dawac po prostu wiecej sprzetu i finansow ukrainie.
putin jest zdesperowany, dla niego idealnym dostac casus belli zeby zaczac konflikt z zachodem (na terenie flanki wschodniej - czyli tez Nas) - wtedy moglby rzucic pare niukaczy i zmusic do rozmow
chyba z 2 dni temu 15 dronów latało w belgii nad bazą wojskową, nie mam pojęcia czemu ich nie zestrzelili.
Ruskie drony to są gówna i patyków, więc wątpie aby byli tacy nieuchwytni. Ciekawi mnie co to może być, bo technologicznie
@rreotpl: właśnie, skąd wiadomo, że to nie sprawka Ukraińców żeby eskalować?