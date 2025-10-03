34-latka w ciąży chciała badań. "Nie ma potrzeby". Finał bulwersującej sprawy
Gdy w maju 2010 roku pani Katarzyna zaszła w ciążę, nie mogła być świadoma, że przez najbliższe piętnaście lat będzie miała regularny kontakt z polskim wymiarem sprawiedliwości.Gazetapl_news
@robert-kuzba: pod watykańskim zarządem powierniczym
Masakra.
"Badanie wykazało przezierność karkową w górnej granicy normy. Jednakże ginekolożka oceniła, że jest to wynik prawidłowy"
Nie "jednakże" tylko właśnie prawidłowy wynik bo nie przekroczono granic normy...
"Jednak lekarka prowadząca ciążę nie widziała potrzeby rozszerzenia diagnostyki. Nawet w obliczu podniesionych parametrów płodu, nie wspominając o przeczuciach kobiety. "
Bo kurtyna nie należy o nich wspominać. Norma nie była przekroczona, a "przeczucia" nie powinny dyktować niczego.
Ale tu po prostu pisarczyk popłynął, żeby grać na emocjach i lepiej się klikało. Czego serdecznie nie znoszę.
@slawek887: Super argument. Jak ktoś
Kilka faktów, o których mało kto mówi:
- Badanie PAPP-A jest bardzo niedoskonałe. Słaby wynik nie oznacza choroby dziecka – to tylko wskazanie do wykonania amniopunkcji, która sama w sobie niesie ryzyko. W pewnym wieku (np. około 34 lat) wynik i tak rzadko jest „idealny”, bo wiek matki i pierwsza ciąża z natury zwiększają ryzyko.
- Testy prenatalne,
Oraz w drugą stronę - gdy PAPP-A dawał duże prawdopodobieństwo, a dziecko rodziło się zdrowe. Ale w tym przypadku można robić dokładniejsze badania genetyczne płodu by potwierdzić / odrzucić diagnozę.
Bohaterka artykułu mogła zrobić test PAPP-A prywatnie, jeśli miała obawy. Czasem
Większość elity internetu by napisała Polskim