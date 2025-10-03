Straszna końcówka życia. Panią Marią zajmuje się była synowa
Sprawę nagłaśniamy na prośbę Czytelniczki, która już nie ma siły psychicznej, by sprawować 24-godzinną opiekękrzysiek1979
Komentarze (11)
Państwo jak zwykle, chłodne i obojętna na los podatnika.
Niczego w życiu tak się nie boję jak ciężkiej choroby, nie chciałbym być dla nikogo ciężarem.
@Dawid_Kwlk:
Państwo zajmuje się wszystkim oprócz tego czym powinno się zajmować.
A pieniądze podatnika najlepiej wydaje ma jachty dla milionerów z KPO.
Jachty z KPO chyba same nie popłyną? Wiecie ile pieniędzy jeszcze trzeba rozkraść? Myślicie, że to taka lekka praca takie rozkradanie milionów?
A wy ciągle tylko narzekacie.
P.S. A tak serio szacunek dla pani która się opiekuje i najbardziej przemówiło do mnie