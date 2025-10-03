W latach 2014-2024 żadna populacja w UE nie postarzała się bardziej niż my
Do 2060 roku co trzeci Polak będzie miał powyżej 65 latmichal-fitz
Czy jednak jesteś trochę młodszy i za te 30 lat będziesz emerytem? Jeśli to drugie, to raczej powinno ci zależeć na tym jak będzie wyglądał nasz kraj za te 30 lat.
@czwartafaza: Czyli też dokładacie cegiełkę do niskiej demografii (chcąc nie chcąc)
@Sidroff problem w tym ze juz zyjemy w czasach kiedy jest problem bo poprzednie pokolenia zly twoim planem - wygodnie na nasz koszt
A dzisiaj instytucje nie wyrabiaja, ignorowanie energetyki i wody wychodzi nam bokiem, wybory wygrywaja emeryci bo ich duzo a glosuja zebys oddal im wyplate itp
Jasne, my tez mozemy sie zapozyczyc
@starnak: @Bitbomb skutkiem 500+ a nastepnie 800+ jest to aby partie, ktore wprowadzily te programy wygraly wybory, zatem doskonale swoj cel spelnily. Celem tego socjalu NIGDY nie bylo zwiekszenie dzietnosci tylko przekupienie glupich ludzi aby na nich glosowali.
...a z tych wszystkich mas ludu który się nie załapał na cieplejsze czasy to nawet zrobiono Muzeum Emigracji (✌ ﾟ ∀ ﾟ)
dodatkowo produkty użytkowe coraz częściej produkowane są w ciemnych fabrykach, od początku do końca zrobotyzowanych,
nie potrzeba już tylu niewykształconych pracowników linii produkcyjnej.
Trzeba umiejętnie przekierować edukację
kształcenie powinno zostać skierowane do pozostałych branż, potrzebnych, ale nie stanowiących konkurencji dla AI
nie potrzeba 200 etyków po uken, potrzeba 200 opiekunek środowiskowych po rocznym kursie
potrzeba mechaników, hydraulików, dekarzy, blacharzy, itd.