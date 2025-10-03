Bo w Polsce nie chodzi o to by "twardo grać o interesy narodowe" a by twardo grać o interesy prywatne. A podział mamy taki że jedni sprzedadzą wszystko Niemcom drudzy Amerykanom a ci mniej znaczący Ruskim. Politycy nie są naszymi przyjaciółmi a wrogami. Polska polityka jest na dzień dzisiejszy dużo gorsza niż Ukraińska i takie niestety są fakty