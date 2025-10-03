Polska na 32. miejscu na świecie. To dyplomatyczny dramat
Polska nie ma spójnej strategii dyplomatycznej i traci głos na arenie międzynarodowej. Eksperci biją na alarm: w globalnych instytucjach jesteśmy coraz mniej słyszalni. Tymczasem inne kraje nie czekają grają twardo o swoje interesy. W tle także wojna na Ukrainie.VoxClamantisInDeserto
A to podobno pisdzielcy byli źli, a tu wychodzi, że ko to nawet więksi nieudacznicy.
@Rurururkowiec: Od dawna to są ciepłe posady dla zasłużonych działaczy. W PRLu też były, jeszcze ruscy musieli poklepać . To jest dramat, że 20 gospodarka świata nie posiada profesjonalnej dyplomacji.
Nic tego nie potwierdza.
Polska jest Batustanem jeśli chodzi o dyplomacje. Konieczna jest drastyczna reforma od zaraz.
- 5 największych uniwersytetów powinno otworzyć kierunek dyplomatyczny.
- Warszafka nie - bo stamtąd się rekrutuje większość władzy wykonawczej (urzęasów)
- pościągać najlepszych speców z całego świata do wykładania na te kierunki,
- ochrona kontrwywiadowcza studentów od pierwszego roku studiów,
Kilka dni później rozmawia z Trumpem i wypuszcza kilkudziesięciu więźniów politycznych.
Następnie zamykamy granice z białorusią bez żadnego powodu przez co tracimy miliony na tranzycie z chin do tego setki polskich ciężarówek zatrzymanych na przejsciu granicznym xD
Mija
