"Zawiasy" za doprowadzenie do śmierci dwóch osób.
Naturopata "lecząc" za gruby hajs "generatorem plazmy" przyczynił się do śmierci 2 kobiet - wmawiał im, że nie mają raka. No i niespodzianka - umarły. Wyrok? Kara w zawieszeniu. Brawa dla sądu w Katowicach.wscieklykabanos
Oni w to naprawdę muszą w to wierzyć bo nie ma takich ludzi których by sumienie nie gryzło jak świadomie mordują niewinne osoby w potrzebie.
A wyrok oczywiście to żart.
czekaj czekaj... a co on robił w czasie kiedy żona chodziła do magika zamiast lekarza?
czy ozonoterapia <miasto>
"Leczą" wszystko tymi metodami
Jak coś takiego funkcjonuje legalnie?