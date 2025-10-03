Ok, ktoś nie ma moralności i uznaje, że będzie żerował na ludzkiej naiwności. Tutaj mielibyśmy do czynienia jedynie z nieludzkim, podłym i godnym pożałowania podejściem do zdesperowanego chorego człowieka. Tylko dlaczego do k---y nędzy zakazuje tym ludziom dalszego leczenia u lekarza? teraz to już nie jest tylko szarlatanizm, ale pchanie człowieka do grobu, działanie na szkodę jego zdrowia.