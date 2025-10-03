Patricia Routledge - serialowa Hiacynta Bukiet zmarla w wieku 96 lat MayLee MayLee z theguardian.com dodany: 1 godz. i 39 min temu # film# news# wiadomosci# wydarzenia# ciekawostki# swiat 43 Odpowiedz Otrzymuj powiadomienia o nowych komentarzach Obserwuj dyskusję
A co do serialu w polskiej telewizji, trochę szkoda, że to śmieszne "Bouquet" zagubiło się w tłumaczeniu.
Inne seriale jak np Świat według Kiepskich były zbyt niezrozumiałe dla starszego pokolenia a ja
za gówniaka tego nie wyłapałem, ale przez cały czas w serialu przewijał sie temat ich syna (nigdy nie pokazanego) który ewidentnie był gejem, a czego zdawali sie nie zauważać
A ja od zawsze i do dziś mam, co sąsiedzi powiedzą. Robię życie, według moich zasad, bo mam tylko jedno.
Ten serial był mi szczególnie bliski, bo dawno temu miałem sąsiadkę, która nie tylko wyglądała jak Hiacynta, ale i zachowywała się dokładnie tak samo :) To zawsze wywołuje uśmiech. Dziękuję.