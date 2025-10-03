Czy lepiej mówimy w języku obcym pod wpływem alkoholu? Pokojowy IgNobel 2025
Tegoroczną Nagrodę IgNobla, przyznawaną corocznie za badania, które "najpierw śmieszą, a potem zastanawiają", otrzymali w dziedzinie pokoju Fritz Renner, Inge Kersbergen, Matt Field i Jessica Werthmann za analizę wpływu niskich stężeń etanolu we krwi na jakość wypowiedzi w języku obcym.srgs
Ja się pewnie domyślacie, żaden z nas nie był biegły w żadnym języku obcym.
Czemu w tytule jest znak zapytania?
Pamiętam za młodu jak na jednej imprezie ze zniemczonymi polkami prowadziłem długie i szczegółowe dysputy z nimi w języku Goethego. A generalnie ledwo dukam.
Jak se czlowiek mocno da w palnik, to z kijem od mopa sie dogada.
@majk3l: Nie wiem czy lepiej ale w dniu kiedy poznałem moją obecną małżonkę mówiłem tylko i wyłącznie po angielsku. I z okazji zdania egzaminu z fizyki nie były to małe dawki. Więc coś w tym jest ... chyba ... ( ͡° ᴥ ͡°)