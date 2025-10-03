Drogi najem drenuje nasze portfele. To nawet 60 proc. budżetu
Wysokie koszty najmu mieszkań stają się coraz większym obciążeniem dla polskich gospodarstw domowych. Najnowsze badaniezdrajczyciel
Dodatkowo mogła by pomóc wielu małym i średnim miastom bo nie byłoby tak dużego odpływu ludności.
Ale firmy stopniowo się z niej wycofują a rządzący na nich w żaden sposób nie naciskają by tego nie robili.
Ciekawe czy któraś z partii politycznych postanowi wykorzystać to podczas następnych wyborów.
Oznaczałoby to odżycie małych miast, bo ludzie by wrócili/przenieśli się gdzie taniej/nigdy by nie emigrowali oraz trochę luzu dla wielkich metropolii, bo mniej ludzi dojeżdża codziennie do pracy, koszty najmu spadną, bo część nie będzie już zmuszona wynajmować w pobliżu biura etc.
Później wielkie zdziwienie, że "wielcy landlordzi" nie chcą wynająć mieszkania madce polce z czterema dzieciakami + dwa koty, a dochód to zasiłek z MOPSU.
Może prawo
Jak wszyscy chcą tam mieszkać to ceny idą w górę
20 lat doświadczenia z wynajmu w uk i powiem że czynsze nigdy nie idą w dół, od lat ostrzegam żeby w polsce nie dać sobie zrobic takiego syfu jaki mają w krajach zachodnich.
Prywatny najem to jest cześć całego systemu który napędza banki i sporą część gospodarki, jest bardzo wiele aspektów odpowiedzialnych za to ze czynsze tylko maja rosnac, np jak mało ludzi kupuje nieruchomosci (widmo spadku
@P-v-E: dlatego jakiś szybki system kolejowy, pozwalający w rozsądnym czasie z zadupiu dojechać do pracy w mieście był by super. Dodatkowo coś takiego by było bardzo korzystne bo ogrsniczylo by wyludnianie mniejszych miast.