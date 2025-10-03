Jakiś czas temu jechałem na roleczkach po chodniku. Tuż przed tym, jak miałem ominąć dziurę w kostce, obok mnie przejechał pirat na hulajnodze, zapi**dalał chyba z 40 km/h. Myślę, że gdybym wpadł na to pędzące g*wno, to nieźle by mnie połamało.



W komentarzach znalazło się sporo obrońców takich zachowań. Droga to nie plac zabaw.