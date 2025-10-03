"Drony nad lotniskiem w Monachium"
"Lotnisko w Monachium zostało ponownie otwarte w piątek rano po zamknięciu na noc z powodu zauważenia w pobliżu dronów - poinformowała agencja Reutera. W czwartek wieczorem odwołano prawie 20 lotów - prawie 3 tys. pasażerów zmuszonych zostało do przerwania podróży. Wielu z nich spędziło noc na..."paramedix
To nie są drony militarne typu UAV/BSP
No właśnie, że nie! Uda się to tylko z tymi dronami, które nie potrafią uciec przed siatką, albo są największymi złomami na baterii, które pilotowi i tak tylko przeszkadzają.
I wszystkie te złomy trafiają potem na OLX albo do serwisu… świat idzie do przodu,
Wystarczy, że poukrywają drony w jakiś kontenerach albo przygotowanych do tego domach w odpowiedniej odległości od baz wojskowych i w przypadku konfliktu infrastruktura wojenna w UE zostanie zniszczona jeszcze przed rozpoczęciem się faktycznego konfliktu...
Ciekawe czy UE jest na to gotowa?
@enten: nie tylko europa, usa też. Przecież tam 90% towarów na amazonie itp jest z Chin tylko raczej nie wszyscy sa jeszce świadomi jak duża to jest skala.
Dlaczego kraje europejskie nie robia tego samogo nad lotniskami w Rosji ???
https://www.youtube.com/watch?v=mN39zocAG_4
Tak na szybko - od reszty masz wujaszka google,