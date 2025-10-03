A nikt nie wziął pod uwagę tego, że Chiny też mogą szykować się do walki z USA i zabezpieczają się, szykując przyczółki z dronami niedaleko baz w Europie



Wystarczy, że poukrywają drony w jakiś kontenerach albo przygotowanych do tego domach w odpowiedniej odległości od baz wojskowych i w przypadku konfliktu infrastruktura wojenna w UE zostanie zniszczona jeszcze przed rozpoczęciem się faktycznego konfliktu...



Ciekawe czy UE jest na to gotowa?