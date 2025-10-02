Autonomiczna taksówka zatrzymana - policja nie miała komu wypisać mandatu
Policja w północnej Kalifornii zatrzymała autonomiczną taksówkę Waymo po tym, jak zawróciła w niedozwolonym miejscu, ale nie mogła wystawić mandatu, ponieważ nie było kierowcy, którego można by pociągnąć do odpowiedzialności.matixrr
@glass3: Lepiej pójdź po słownik - poszedłbym, to jest jedno słowo.
chyba że w US&A jest zasada że karanie jest dla Areczka a nie dla zarządu i spółka...
Za złamanie pkt A, mandat należy wystawić kierowcy pojazdu B.
Prawo pewnie nie przewiduje braku kierowcy. Jedyna opcja to pewnie droga sądowa, choc tez nie ma gwarancji ze firma dostanie mandat.
Jeśli dzieciak wykopie piłkę na jezdnię to rodzi pewne konsekwencje prawne.
Podobnie jeśli na drodze znajduje się obiekt przypominający samochód, ale nie jest przez nikogo kierowany to ustala się osobę która sprawiła, że ten obiekt znalazł się na drodze i poruszał się w sposób zagrażający bezpieczeństwu.
Jeśli przepisy pozwalają na poruszanie się takich obiektów po drogach to