Kim był oprawca ze słynnego zdjęcia Holocaustu? Pomogło AI
Jedno z najbardziej wstrząsających zdjęć Holocaustu przez dekady pozostawało zagadką dla historyków. Fotografia przedstastarnak
- #
- 15
- Odpowiedz
Jedno z najbardziej wstrząsających zdjęć Holocaustu przez dekady pozostawało zagadką dla historyków. Fotografia przedstastarnak
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (15)
najlepsze
A tu drobny zgrzyt w głowach ruskich propagandystów bo
"Niemiecki historyk Jürgen Matthäus, od lat związany z badaniami nad Holocaustem, postanowił rozwikłać zagadkę tożsamości oprawcy ze zdjęcia. "
Macie błąd w tekście
„stała się symbolem bezwzględności nazistowskich zbrodni”
Poprawnie powinno być Niemieckich zbrodni, może będziecie skorzy i poprawcie tak karygodny błąd
Dalem mu tez pismo odręczne i poległ.
No ale po co czytać, jak można się pochwalić opinią.