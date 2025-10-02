Z tego co wyczytałem to sprawdzanie działania portów po których działają aplikacje które pomagają wyłudzać dane/pieniądze więc raczej chodzi o tymczasowe zablokowanie dostępu i kontakt z banku. A myślę że raczej zbierają logi i w przypadku gdy klient zgłosi że transakcja została nieautoryzowana to mBank ma dane w jaki sposób klient udzielił dostępu złodziejom