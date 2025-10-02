mBank w ogniu krytyki. Podejrzenie o inwigilację
Od października mBank wprowadził zmiany, które nie umknęły uwadze klientów. Na pierwszy rzut oka rzuca się odświeżona strona logowania, co nie wzbudziło emocji ze strony użytkowników. Te pojawiły się już podczas samego logowania do konta. Powstały obawy o hakerskie ataki.FXMAG
Komentarze (42)
A i dla jasności, zakopujesz DEar Onet nawet jak cisnie po Tusku i KO?
Zawsze, bo gdy ciśnie po Tusku, to tylko ściema dla osłabienia złego odium ciążącego na Ringier Axel Springer (właścicielu Der Onet).
To tak, jak nie oglądam Russia Today (Rumble).
Podane porty skanują, czy ktoś loguje z użyciem: TeamViewer, AnyDesk, Parsec, Moonlight, lub inny remote desktop
A to huncwoty:
Podane porty to:: TeamViewer, AnyDesk, Parsec, Moonlight, lub inny remote desktop