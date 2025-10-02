Przyszła z dziećmi na mecz. Zaatakował ich pies z sąsiedniego schroniska
W rejonie placu zabaw pies ze schroniska, które sąsiaduje ze stadionem zaatakował rodzinę. W wyniku zdarzenia cała trójka trafiła na SOR. Pies wyprowadzany był przez wolontariuszy, a rodzina będąca z nim na spacerze straciła nad zwierzęciem kontrolę.Wincyyyyj
- #
- #
- #
- 12
- Odpowiedz
Komentarze (12)
najlepsze
Miałem jamnika ze schroniska. Sunia wzięta z klatki dla tych spokojnych. Można było podejść, pogłaskać. Psy się łasiły, lizały po rękach i padło na jamnika. Kilka metrów dalej klatka, do której strach było nawet podejść. Po co trzymać psy, których nikt normalny nie weźmie i które stanowią zagrożenie? Chyba tylko
@Z_d--y_strzelec: Postuluje przerabiać na smalec i skórki. Na coś by się przydały.