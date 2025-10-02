Ceny mieszkań niższe nawet o kilka procent. Wyraźnie tanieją te w metropoliach
Z danych udostępnionych przez serwis RynekPierwtony.pl wynika, że we wrześniu spadły ceny nowych mieszkań w największych metropoliach w kraju. Nieruchomości w Krakowie, Łodzi czy Gdańsku są już tańsze o nawet 2 proc. Autorzy publikacji zwrócili uwagę, że porównując średnie ceny metra kwadratowego nosub_zero_1
Komentarze (23)
Oni w ogóle nie są świadomi, że jest jakiś niż demograficzny, że rata kredytu wyjebana w kosmos (bo kupują za gotówkę), że były na świecie jakieś bańki i tak dalej.
Za ich nie krótkiego życia ciągle rosło, więc musi rosnąć. Najpewniejsza inwestycja. No i za ich życia było dużo dzieci wszędzie więc przecież będzie dużo dzieci cały czas, oni mają
Cena w ogłoszeniu wcześniej - 1000000
Cena w ogłoszeniu teraz - 950000
Cena transakcyjna - 700000