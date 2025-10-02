Hity

tygodnia

Radny z Krakowa NISZCZY butelki Ustronianki w sklepie
InPost buduje konkurencję dla Allegro.
System kaucyjny to przekręt stulecia? "Miliardy nabite w butelkę". Kto zarobi fortunę?
Wymyślili, jak obejść system kaucyjny. Takich butelek jeszcze nie było
Księgowa zgromadziła 350 tys. zł na emeryturę. Pieniądze przejął ZUSS
