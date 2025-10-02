Kierowniku, może piątaka dla kuriera?
Wraz z wprowadzeniem napiwków rozpoczyna się tresura dopaminowa jak w gig-ekonomii: pracownik jest warunkowany do mierzenia swojej wartości w gwiazdkach, żyje nadzieją na dobroczynny impuls od anonimowego klienta, przeżywa nieustanną huśtawkę: uda się, nie uda, raz mi wpadnie 50 dych, raz g---o.BojWhucie
Komentarze (44)
No co? Na patusów z neta 21 zł i 37 groszy nie żałujecie a kurierowi 5 zł żałujecie? ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@NaczelnyWoody: i kelnerom
@NaczelnyWoody: Jaki etat?
Nie sądzę, by to się przyjęło w Polsce.
Umówmy się, że kurier to zawód, który wymaga tylko umiejętności zrozumienia adresu i dojechania tam samochodem. Nawet języka nie trzeba znać Nic więc dziwnego, że jest to zawód słabo opłacany. No ale skoro człowiek praktycznie nie musi
@LudzieToDebile: Skoro to takie proste, to dlaczego w tym zawodzie jest rotacja pracowników którzy odchodzą bo za ciężko? xD
Jak pracujesz w kurierce pół roku to jesteś uważany za starego pracownika xD
Piszesz o kurierach tak, jakby można było jako kurierów zatrudnić pierwszą lepszą osobę z ulicy "bo wystarczy tylko dojechać pod wskazany adres i doręczyć przesyłkę" - równie dobrze można zatrudniać pierwszą lepszą osobę z ulicy jako