Meta zmienia politykę. Prześledzi twoje rozmowy, by wyświetlać ci reklamy
Poprzez sprawdzenie historii chatów z narzędziami sztucznej inteligencji, w tym m.in. Meta AI w WhatsApp.Lazaro
Komentarze (47)
Jest stary dobry Ali, jak ktoś chce chińszczyznę, co wybiła się marketingiem szeptanym, a nie jakimiś scamerskimi reklamami.
@alteron: No robią, tylko teraz mówią.
Skoro kazdy zakup poza jedzeniem musze 3 razy przemyslec.
Wpisac na liste i sprawdzic za tydzien czy dalej to musze kupic.
Wole kupic cos uzywanego dobrej firmy i naprawic, albo wiem ze da sie to naprawic w przyszlosci latwo.
Im wiecej zarabiam tym mniej rzeczy chce kupowac, a wole wydac kase na sport, poleciec w gorace miejsce zima i doswiadczac krajobrazow.
Zawsze sam na spokojnie wyszukuję i analizuję najkorzystniejszą opcję, unikając jak ognia reklam.
Gdyby wszyscy tak postępowali, reklama upadła by całkowicie.
@staszaiwa: same here
Jak urodziło mi się dziecko, zakupy dziecięce w większości przekazałem partnerce, bo wiadomo - kobiety lepiej wiedzą, co dziecku potrzeba.
No i zaczęło iść grube siano na jakieś nołnejmowe produkty, których nigdy nie znałem. Typu pościel dziecięca drutex-kołdrex z Pcimia z 5x droższa niż najlepsze marki na rynku. Bo