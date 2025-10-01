Wyniki badań, opublikowane w prestiżowym czasopiśmie Nature, wskazują, że stwardnienie zanikowe boczne, znane szerzej jako ALS może być chorobą autoimmunologiczną. To odkrycie daje nadzieję na nowe, skuteczniejsze terapie i lepsze zrozumienie mechanizmów prowadzących do rozwoju tej choroby.