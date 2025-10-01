ALS może być chorobą autoimmunologiczną. Przełomowe odkrycie rzuca nowe światło
Wyniki badań, opublikowane w prestiżowym czasopiśmie Nature, wskazują, że stwardnienie zanikowe boczne, znane szerzej jako ALS może być chorobą autoimmunologiczną. To odkrycie daje nadzieję na nowe, skuteczniejsze terapie i lepsze zrozumienie mechanizmów prowadzących do rozwoju tej choroby.dr00
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 24
- Odpowiedz
Komentarze (24)
najlepsze
@majkitb:
Czynniki wpływające na rozwój chorób autoimmunologicznych
@BohunChleba: Większość Polaków umiera na niewydolność układu krwionośnego spowodowanego stresem i złą dietą też często spowodowaną stresem