Przecież o to właśnie chodzi w tych wszystkich subskrypcjach, aby najpierw cwaniaki myślały, że ubijają świetny deal na zasadzie "zamiast kupić gierkę, kupię sobie hehe suba", a potem coraz więcej gierek będzie dostępnych na takiej subskrypcji, normalne ceny gier będą rosły, aby subskrypcja się zawsze bardziej opłacała, aż w końcu będzie można bohatersko ogłosić, że "gracze wolą subskrypcje, zamiast płacić" i w ogóle opcja bez subskrypcji albo zniknie, albo jej cena urośnie Pokaż całość