Microsoft drastycznie podnosi cenę Xbox Game Pass Ultimate w Polsce
Microsoft drastycznie podnosi cenę Xbox Game Pass Ultimate w Polsce: abonament zamiast 73,99 zł kosztuje teraz aż 114,99.digital-nexus
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 96
- Odpowiedz
Microsoft drastycznie podnosi cenę Xbox Game Pass Ultimate w Polsce: abonament zamiast 73,99 zł kosztuje teraz aż 114,99.digital-nexus
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (96)
najlepsze
Skończą jak #netflix i inne wypożyczalnie filmów
A przypominam że gejpass to lwia część przychodów M$ jak chodzi o oddział odpowiedzialny za gry, bo Xbox sprzedaje się - średnio
@Hawi77: z mojej strony polecam PhotoSync
https://www.photosync-app.com/home
Mam serwerek na chacie i autotransfer ktory sie wlacza jak mi sie komorka polaczy z domowym wifi. Dziala bez zarzutu