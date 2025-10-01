Ciekawe komentarze pod postem facebookowej strony "Stop crosom w lesie"
W komentarzach gotowa baza rozjeżdżaczy polskich lasów, którzy w ogóle się z tym nie kryją i mają wyłożone po całości na szkody jakie powodują.edek_z_fabryki
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 58
- Odpowiedz
Komentarze (58)
najlepsze
Może i wszystkiego ale na pewno nie "w miarę poprawnej polszczyzny".
Przy tym nie jest prostą sprawą zatrzymać takiego delikwenta. Wśród lokalnych społeczności większość doskonale wie kto ma taki motocykl i jak, gdzie, z kim jeździ i nic się z tym nie robi. Istnieje społeczne pozwolenie na takie wybryki.
Bez
- ustawodawca, który określi dozwolone metody "zatrzymania" uciekającego pojazdu,
- służba leśna która wali w "uja..." i liczy tylko na to żeby mieć nieruchomość od LP za 1zł.
- podstawa powinna być prosta, ścigasz "typa" więcej niż 10minut (obowiązkowa kamera na ubraniu) i możesz użyć dowolnej metody aby zatrzymać pojazd.
@Wumakudu: większej głupoty nie słyszałem
Strzelać można siatką.
I oczywiście podstawa - konsekwencje.
Obligatoryjny przepadek pojazdu, choćby nie stanowił własności sprawcy + 10.000 zł grzywny.
@lubieDuzeiGrubeKredki: XDDDD