Europa traci tereny zielone. Polska w czołówce niechlubnego rankingu
Europa traci około 1500 kilometrów kwadratowych terenów zielonych i uprawnych każdego roku. Z analiz dziennika "The Guardian" wynika, że Polska, zaraz po Turcji, traci najwięcej obszarów naturalnych i rolniczych.dr00
Komentarze (13)
Powierzchnia gruntów leśnych, według stanu w dniu 31 grudnia 2024 r., wynosiła 9488,8 tys. ha, w tym lasy zajmowały obszar 9289,0 tys. ha i stanowiły 29,6% powierzchni kraju. W 2024 r. wykonano odnowienia lasów na powierzchni 60,7 tys. ha, a zalesienia objęły obszar 0,9 tys. ha. W 2024 r., w stosunku do roku poprzedniego, odnotowano spadek pozyskania drewna ogółem (o 1,1%) do poziomu 41222,9 tys. m3, w tym grubizny (o 1,0%)
Podatek od wartości ziemi to rozwiąże.
#codziennykataster