GUS:



Powierzchnia gruntów leśnych, według stanu w dniu 31 grudnia 2024 r., wynosiła 9488,8 tys. ha, w tym lasy zajmowały obszar 9289,0 tys. ha i stanowiły 29,6% powierzchni kraju. W 2024 r. wykonano odnowienia lasów na powierzchni 60,7 tys. ha, a zalesienia objęły obszar 0,9 tys. ha. W 2024 r., w stosunku do roku poprzedniego, odnotowano spadek pozyskania drewna ogółem (o 1,1%) do poziomu 41222,9 tys. m3, w tym grubizny (o 1,0%) Pokaż całość