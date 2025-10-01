73% w ciągu dekady. Polska na 7. miejscu w UE pod względem wzrostu cen żywności
Europejski Bank Centralny zauważył, że ceny żywności rosną szybciej niż średnia inflacja w UE.kenai
Komentarze (44)
I żeby nie było, że to głos fana Tuska, to w artykule jest mowa o wzroście w okresie od 2015 roku.
„Niektóre kosmetyki” to też grube niedopowiedzenie. Mnóstwo kosmetyków czy perfum, a różnice są ogromne. Bazowa cena mojego ulubionego perfumu w butelce 150ml w Polsce - 1000zł. Bywa w promocji, jak dobrze trafić to 20%. Tyle, że w Niemczech kosztuje standardowo 160€
- Czemu te jabłka tak drogie w tym roku? W zeszłym roku sprzedawał je pan po 2 - 3 zł, a teraz po 6???
- Panie, ludzie mają teraz tyle pieniędzy z tych wszystkich plusów, że grzech byłoby nie wziąć. Pan się rozejrzy - wszyscy biorą.
Możemy podziękować barbarzyńcom ekonomicznym z PiS za tzw. inflację popytową, która jest skutkiem nadpodaży gotówki na rynku. PiS
W czym problem?
Dalej "drogo"?