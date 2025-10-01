Handlarz na targu wyjaśnił to w prosty sposób:

- Czemu te jabłka tak drogie w tym roku? W zeszłym roku sprzedawał je pan po 2 - 3 zł, a teraz po 6???

- Panie, ludzie mają teraz tyle pieniędzy z tych wszystkich plusów, że grzech byłoby nie wziąć. Pan się rozejrzy - wszyscy biorą.



Możemy podziękować barbarzyńcom ekonomicznym z PiS za tzw. inflację popytową, która jest skutkiem nadpodaży gotówki na rynku. PiS