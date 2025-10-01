Spada ilość zabiegów np endoprotez o 20tysiecy rocznie, pomimo rosnącej liczby ortopedów i oddziałów przygotowanych do tych zabiegów.



NFZ wstrzymuje wypłaty nadwykonań wszystkich zabiegów objętych limitem, oraz świadczeń ASO czyli wizyt w przychodniach specjalistycznych i diagnostycznych.



W tym samym czasie uwaga publiczna jest przekierowywana na zarobki lekarzy, a wydłużające się kolejki i brak dostępności do świadczeń na rzekomy brak lekarzy.