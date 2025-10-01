Kolejki się wydłużają bo NFZ nie płaci za zabiegi
NFZ wstrzymał zapłatę za nadwykonania co spowodowało spadek liczby zabiegów do ilości sprzed lat. Zabiegi są przekładane na kolejny rok, a kolejki wydłużają.dr_Batman
To tak jakby narąbany pijak - przemocowiec lał żonę nie dlatego, że nie ma co
@bossssob: szkoda że mu wystarczyło samozaparcia tylko na miesiąc i podpisał ustawę, wg. której nadal prawie wszyscy dostaną. Nie - nie tylko pracujący.
NFZ wstrzymuje wypłaty nadwykonań wszystkich zabiegów objętych limitem, oraz świadczeń ASO czyli wizyt w przychodniach specjalistycznych i diagnostycznych.
W tym samym czasie uwaga publiczna jest przekierowywana na zarobki lekarzy, a wydłużające się kolejki i brak dostępności do świadczeń na rzekomy brak lekarzy.
NFZ mówi że za operację zapłaci no 3tysiace i nic go nie obchodzi ile zarobi lekarz. A teraz NFZ powiedział że zapłaci za X zabiegów i więcej nie.
Zarobki lekarzy nie mają nic do rzeczy do tego że NFZ nie wypłaca za nadwykonania procedur.
@TheKirghizLight: bo tylko na nowotwory się leczą, co nie ?