Wprowadzenie ETS2 szykują się podwyżki cen paliw i ogrzewania
ETS2 to kolejny genialny pomysł UE, który uderzy w zwykłych ludzi rachunki za ogrzewanie wzrosną nawet o kilkadziesiąt tysięcy złotych w ciągu kilku lat, a litr paliwa podrożeje już na starcie o 30 groszy. Czy ktoś jeszcze wierzy, że to dla naszego dobra?WinoDominoISpiew
- #
- #
- 76
- Odpowiedz
Komentarze (76)
najlepsze
Nic nie musieli przekupywać, idea "zero growth" jest popularna wśród europejskiej lewicy od kilkudziesięciu lat. Pani von der Leyen na konferencji "Beyond growth 2023" sama stwierdziła że "zielony wał" to zero growth w praktyce.
Chińczycy na tm korzystają, ale nie oni wymyślili to szaleństwo.
@panDocent: Bo jest, ale co taki wykształciuch może wiedzieć, powtarza tylko frazesy, bo tak go nauczyli już w podstawówce, wykuć i powtarzać, to dostanie pochwałę, zero własnego myślenia ani zadawanie pytań.
No i co z tego że przez chwilę państwo dostanie jakiś hajs, jak w następnych latach wszystko idzie do komuchów z eurokołchozu, więc za paciorki i drobniaki nałożyli na nas potężny podatek i
Warto odnotować to, że nawet jak te podwyzki nastąpią, jak ludzie będą srać pod siebie, to się mentalność j-----j swołoczy nie zmieni, oni wciąż z jakieś niewiadomej, p-----------j przyczyny, będą głosować na tych s---------w.