"Rodzice mogą być z dzieckiem na OIOM
Szpital powinien zapewnić rodzicom możliwość przebywania z dzieckiem na oddziale intensywnej terapii. Taka jest główna rekomendacja Rzecznika Praw Pacjenta po postępowaniach zakończonych w placówkach w całej Polsce - dowiedział się reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Kontrole to efekt między innymirybak_fischermann
Komentarze (13)
Rekomendacje w jednostkach administracyjnych to kpina ze zwykłych ludzi. Tak samo jak brak możliwości tworzenia prawa (tym de facto jest precedens) to głupota. Bo to zawsze kończy się podziałem na uprzywilejowaną grupą i "resztę pospólstwa"
Czyli: skoro "nie czuje" to nie wymaga troski, opieki?
Czy twoim zdaniem dzieci na OIOMie są wyłącznie nieprzytomne? Cały czas?